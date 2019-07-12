Синоптики прогнозируют в выходные 30-градусную жару в регионах УрФО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Сильная жара ожидается в большей части регионов Уральского федерального округа в ближайшие выходные. Об этом сообщили региональные гидрометцентры и ГУ МЧС.

"В Свердловской области в выходные облачно с прояснениями, небольшой дождь, возможна гроза. Температура воздуха днем - от 30 до 32 градусов тепла, ночью - от 15 до 20. Ветер юго-восточный 4-9 м/с", - сообщило Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным регионального гидрометцентра, 13-14 июля в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре ожидается небольшой дождь и ветер южных направлений. Температура ночью составит от плюс 13 до 22, днем - до 28-33 градусов тепла.

Высокая пожарная опасность прогнозируется в Челябинской области в субботу и воскресенье, сообщается на сайте Уральского гидрометцентра. Днем 12-14 июля местами в регионе ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха 36-39 градусов.

По прогнозу Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине дня 13 июля по области ожидается сильная жара с температурой воздуха до плюс 36 градусов.

По данным ГУ МЧС по Тюменской области, 12 июля температура воздуха поднимется до плюс 33 градусов. Местами прогнозируется дождь и грозы, при которых порывы ветра могут достигать 15 м/с. Из-за жаркой погоды в Уватском районе на севере области пожарные прогнозируют возникновение очагов природных пожаров. Сухая погода, по данным Росгидрометцентра, установится в Тюменской области до конца выходных.