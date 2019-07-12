В Сургуте построят школу за 2,5 млрд рублей с подготовкой к WordSkills

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 июля. /ТАСС/. Власти Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) намерены построить к 2023 году школу на 1,5 тыс. мест за 2,5 млрд рублей для сокращения обучающихся во вторую смену. В ней планируется преподавать механику, основы робототехники и вести подготовку к участию в соревнованиях WordSkills, сообщил в пятницу ТАСС советник главы города Александр Оверчук.

Сейчас во вторую смену в Сургуте - крупнейшем городе Югры с населением более 376 тыс. человек - обучаются более 15 тыс. учеников. До 2021 года в городе планируется построить семь школ, что позволит сократить число обучающихся во вторую смену в два раза.

По словам советника, в школе будет 25-метровый бассейн, компьютерный зал, читальный зал с мультимедийными средствами обучения, восемь кабинетов информатики, лаборатории исследования окружающей среды, природных и искусственных материалов, альтернативных источников энергии, инженерных конструкций, естественных наук и естествознания. "В школе планируется изучать основы робототехники, углубленное изучение механики, систем автоматизированного управления, а также вести подготовку учеников к участию в соревнованиях WordSkills", - отметил собеседник.

Оверчук добавил, что в стоимость - 2,5 млрд рублей - входит проектирование, строительство, приобретение оборудования, мебели, инвентаря, а также последующая эксплуатация школы, включая ее техническое обслуживание в течение пяти лет.

Ранее в департаменте образования и молодежной политики Югры ТАСС сообщили, что в настоящее время в регионе в первую смену занимаются 79,3% школьников, во вторую - 20,7%. Полностью перейти на обучение в одну смену в автономном округе планируют до 2025 года. Согласно данным на сайте регионального правительства, для перехода на обучение в одну смену в Югре планируется в ближайшие годы построить более 100 школ. Из них 68 - с привлечением частного капитала, а 50 - по концессионным соглашениям.