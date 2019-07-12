Росгвардия назвала причины отказа в выдаче разрешений на оружие в биатлонном центре Югры

"В рамках оказания соответствующей государственной услуги сотрудниками Росгвардии было проведено обследование указанного объекта на предмет соответствия действующему законодательству в сфере оборота оружия. По итогам были выявлены серьезные нарушения в части технической укрепленности стрельбища Центра зимних видов спорта им. А.В. Филипенко - такие, как несоответствие требованиям безопасности фронтального заграждения объекта, нахождение стрельбища вблизи жилых домов, менее 1 километра от населенного пункта, что исключает возможность эксплуатации стрелкового объекта", - говорится в сообщении ведомства.

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Причиной отказа в продлении разрешений на хранение и использование оружия на стрельбищах в Центре зимних видов спорта имени А. В. Филипенко в Ханты-Мансийске стало несоответствие требованиям безопасности, а именно близость жилых домов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Также в Росгвардии отметили, что по их инициативе проводились рабочие встречи и координационные совещания с руководством автономного учреждения "ЮграМегаСпорт", в рамках которых сотрудники управления Росгвардии по ХМАО - Югре неоднократно разъясняли о необходимости приведения в соответствие технической укрепленности стрелкового объекта. "Отсутствие конструктивного диалога со стороны руководства автономного учреждения "ЮграМегаСпорт", а также необходимость обеспечения безопасности граждан, проживающих в непосредственной близости к стрелковому объекту, спортсменов и работников стрелкового объекта привело к принятию законного решения об отказе в продлении разрешения на хранение и использование оружия на стрелковом объекте, срок действия которого истек 25 июня 2019 года", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Росгвардия отказалась продлевать разрешение на стрельбище в биатлонном центре Ханты-Мансийска. В настоящее время власти Югры ищут решение данного вопроса. Губернатор Югры Наталья Комарова направила запрос заместителю председателя Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта с предложением изменить требования к расположению и укреплению стрельбищ.

Биатлонный центр Ханты-Мансийска обладает всей необходимой инфраструктурой и лицензией категории "А" Международного союза биатлонистов. В 2003 и 2011 годах там проходил чемпионат мира по биатлону. Также центр принимал чемпионат мира по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата (2011), финальные этапы розыгрыша Кубка мира (в 2006, 2007, 2009, 2010 годах), в 2007 году там проводился чемпионат России по лыжным гонкам.