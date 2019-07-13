В Челябинской и Курганской областях из-за жары ограничили движение тяжеловесных машин

ТАСС, 13 июля. Жара свыше 30 градусов стала причиной ограничения движения тяжеловесного транспорта на автомобильных дорогах в Челябинской и Курганской областях в субботу, сообщила журналистам пресс-служба управления дорог "Южный Урал".

По данным синоптиков, в Челябинской и Курганской областях столбик термометра показывает 33 градуса тепла.

"13 июля в связи с высокими показателями температуры, вводится ограничение движения для тяжеловесов на всех автомобильных дорогах Челябинской и Курганской областей. Ограничение вводится с 13:00 (с 11:00 мск) до 22:00 (20:00 мск)", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь управления дорог Александр Казанцев рассказал ТАСС, что для уменьшения последствий жары проезжую часть регулярно поливают. Каких-либо происшествий не зафиксировано. Возможно, ограничение будет введено и в воскресенье.