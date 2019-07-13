Театр наций открыл под Псковом лабораторию по созданию спектакля "Борис Годунов"

ПСКОВ, 13 июля. /ТАСС/. Театр наций открыл в музее-заповеднике А. С. Пушкина "Михайловское" в Псковской области творческую лабораторию, в ходе которой четыре московских режиссера поставят спектакль "Борис Годунов". Показ постановки, приуроченный к 220-летию со дня рождения поэта Александра Пушкина, пройдет в интерьерах усадьб, сообщила ТАСС пресс-атташе заповедника Лидия Токарева.

"Четыре московских молодых режиссера работают с тремя театрами. Каждый из режиссеров ставит по одному акту из "Бориса Годунова", затем состоится показ этих актов. Впервые Театр наций в этом проекте обращается к классике, обычно они работают с современной драматургией. А здесь к 220-летию Пушкина на нашей территории взят "Борис Годунов", который у нас и написан", - сказала Токарева.

Она добавила, что режиссеры работают с Государственным национальным театром Республики Карелия, Серовским театром драмы имени А. П. Чехова из Свердловской области и Великолукским драматическим театром из Псковской области.

"Первый акт пройдет в Бугрове, в музее "Пушкинская деревня", второй акт покажут в [селе] Петровском в доме-музее Абрама Ганнибала, третий акт в Петровском на крыльце дома Петра и Вениамина Ганнибалов, и четвертый акт на городище Воронич [название одноименной деревни в Псковской области, где у поэта родился замысел драмы "Борис Годунов"]. Ведь Пушкин в конце "Бориса Годунова" приписал: "Писано быть Алексашкою Пушкиным на городище Ворониче", знаменитая надпись", - отметила собеседница агентства.

Показ постановки пройдет бесплатно. "Зрители будут привлечены к обсуждению и затем проголосуют. Можно будет поставить две оценки: продолжить работу или забыть как страшный сон", - добавила представитель музея-заповедника.