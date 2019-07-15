В Югре зарегистрирован лесной пожар на площади почти 30 га

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 июля. /ТАСС/. В Ханты-Мансийском автономном округе горит лес на площади 27 га, сообщается в понедельник на сайте регионального департамента недропользования и природных ресурсов.

"На данный момент зарегистрирован один действующий лесной пожар на территории Белоярского лесничества площадью 27 га. Он локализован 15.07.2019 года", - говорится в сообщении.

За прошедшие выходные в Югре было зарегистрировано восемь лесных пожаров в Нижневартовском, Кондинском и Ханты-Мансийском районах Югры на площади 127,65 га. На данный момент они ликвидированы. Во всех районах округа объявлены первый - третий классы пожароопасности.

По данным на сайте "Центроспас-Югория", всего с начала пожароопасного сезона в Югре зарегистрировано 80 лесных пожаров на общей площади 1 тыс. 595,61 га. Основные причины - нарушение жителями правил пожарной безопасности в лесах и грозы. В 2018 году на аналогичную дату в регионе произошло 70 лесных пожаров на общей площади чуть более 2,4 тыс. га.