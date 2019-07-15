Военные ЦВО получили по гособоронзаказу 12 современных станций связи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Современные станции Р-419Л, позволяющие значительно улучшить качество связи на дальности до 500 км, поступили в подразделения Центрального военного округа (ЦВО). Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в понедельник.

"Партия из 12 современных многоканальных радиорелейных станций Р-419Л поступила по гособоронзаказу на вооружение подразделений связи ЦВО", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что благодаря компьютеризированной системе управления новых радиостанций, установленных на базе автомобиля "КамАЗ", удастся "до 30% сократить время подготовки связистов к выполнению задач по предназначению". Также снизится время развертывания и настройки цифровой техники.

"Значительно улучшилось качество и дальность связи более чем на 500 километров", - отметили в округе. Кроме того, военные связисты смогут организовать работу в цифровых режимах на линиях связи протяженностью до 1,5 тыс. километров.

В ЦВО уточнили ТАСС, что новая техника поступила в воинские части Новосибирска, Екатеринбурга и Самары.

Ранее сообщалось, что с начала 2019 года в соединения и воинские части округа поступило 11 самолетов, более 10 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе противотанковые ракетные комплексы "Штурм-С", свыше 30 модернизированных БМП-2 и БТР-82А. Всего в 2019 году на вооружение округа поступит более 700 единиц нового вооружения.