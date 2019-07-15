На всех федеральных дорогах в Челябинской области ограничили движение грузовиков

ТАСС, 15 июля. Движение тяжеловесного транспорта на всех федеральных автомобильных дорогах в Челябинской и Курганской областях запрещено в понедельник днем из-за жары свыше 30 градусов, сообщил ТАСС пресс-секретарь управления дорог "Южный Урал" Александр Казанцев.

По данным синоптиков, в Челябинске термометр показывает 31 градус тепла, в Кургане - аналогично. В населенных пунктах Бреды и Варна на юге Челябинской области температура воздуха поднялась до плюс 33 градусов. В Целинном Курганской области - до плюс 37. Жаркая погода установилась с конца прошлой недели.

"15 июля в связи с высокими показателями температуры вводятся ограничения для тяжеловесного транспорта на всех автомобильных дорогах федерального значения Челябинской и Курганской областей. <…> Для тяжеловесов движение закрыто с 13:00 (11:00 мск) до 22:00 (20:00 мск), они могут передвигаться только в ночное время и в утренние часы, когда нет жары", - сказал собеседник агентства.