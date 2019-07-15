Фестиваль "Безумные дни" в Екатеринбурге собрал рекордные 36 тыс. посетителей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Международный музыкальный фестиваль "Безумные дни", который проходил в Екатеринбурге с 12 по 14 июля в пятый раз, собрал рекордные 36 тыс. посетителей. Об этом ТАСС в понедельник сообщила начальник отдела работы со слушателями Свердловской филармонии Светлана Черных.

"Наш праздник музыки подошел к концу и завершился с триумфом, потому что 36 тысяч посетителей - это наш подвиг", - сказала Черных. По данным пресс-службы Свердловской филармонии, в прошлом году мероприятие посетили 33 тыс. человек, а в 2015 году, когда "Безумные дни" проходили в Екатеринбурге впервые, гостями фестиваля стали 22 тыс. человек.

"Темой фестиваля была выбрана "Музыка странствий", что означает постоянное чередование культур разных стран мира", - отметила Черных. На выступлениях звучали "Воспоминания о Флоренции" Петра Чайковского, "Ночь в Мадриде" и "Арагонская хота" Михаила Глинки, "Американец в Париже" Джорджа Гершвина и другие произведения, созданные композиторами под впечатлением от культуры других стран.

Всего на фестивале "Безумные дни" состоялось 120 концертов на девяти площадках, выступили 800 музыкантов из России, Франции, Португалии, Японии, Швейцарии, Сербии, Украины, Белоруссии, Казахстана и Таджикистана. По словам пресс-секретаря Свердловской филармонии, самыми популярными на фестивале стали выступления Уральского академического филармонического оркестра, Государственного камерного оркестра России, музыкального коллектива Musica Viva, а также Российского оркестра саксофонистов, которые открыли фестиваль в Екатеринбурге.

К традиционным концертным площадкам "Безумных дней" - Большому и Камерному залам Свердловской филармонии, Театру Юного зрителя, залам Дома музыки, Учебного театра Театрального института, Камерного театра Объединенного музея писателей Урала и Залу Маклецкого - в этом году присоединился клуб "Дом печати", вместе с которым в программе фестиваля впервые появились концерты "клубного" формата.

"Безумные дни" - международный музыкальный фестиваль, проходящий с 1995 года во Франции, а позже в Испании, Бразилии, Японии, Польше и России. Екатеринбург является единственным российским городом, принимающим фестиваль "Безумные дни В следующем году темой фестиваля "Безумные дни" в Екатеринбурге станет музыка композитора Людвига ван Бетховена.