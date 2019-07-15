В нескольких регионах Уральского федерального округа объявлено штормовое предупреждение

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Ливневые дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром ожидаются 15 и 16 июля в ряде регионов Уральского федерального округа. Об этом сообщили в региональных МЧС и гидрометцентрах.

"Уральский гидрометцентр продлил действие штормового предупреждения в Свердловской области на 16 июля. По данным синоптиков, на Среднем Урале сохранится вероятность дождей, гроз, крупного града и шквалистого усиления ветра до 27 м/с", - сообщили в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

В Челябинской области с конца прошлой недели установилась жаркая погода, термометры показывают свыше 30 градусов тепла. Но Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) предупреждает, что во второй половине дня 15 июля и ночью 16 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, местами с крупным градом, а также шквалистое усиление ветра 20-25 м/с.

По данным гидрометцентра Ханты-Мансийского автономного округа, 15 и 16 июля в западных районах региона ожидается шквалистое усиление ветра 18-23 м/с. Также прогнозируется гроза и сильный дождь.

В Курганском гидрометцентре объявили штормовое предупреждение на 16 июля и предупредили об аномально жаркой погоде со среднесуточными температурами воздуха выше нормы на семь градусов и более. Температура воздуха в столице региона днем достигнет 29 градусов тепла.