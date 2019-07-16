На Ямале из-за сильного ветра приостановили движение на паромной переправе через Обь

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Движение на паромной переправе между городами Салехард и Лабытнанги через реку Обь (Ямало-Ненецкий автономный округ) приостановлено из-за сильного ветра с порывами до 20 м/с. Об этом говорится во вторник в сообщении, распространенном пресс-службой департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

"Работа паромов на переправе Салехард - Лабытнанги приостановлена по метеоусловиям: сильный ветер до 20 м/с", - говорится в сообщении.

В департаменте обратились к жителям с просьбой по возможности скорректировать поездку через Обь и заблаговременно уточнять информацию о работе паромов.