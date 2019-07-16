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Борьба с природными пожарами в России

Два природных пожара на площади 54 га действуют в Курганской области

В регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с аномально жаркой погодой

ТАСС, 16 июля. В Курганской области зафиксированы два лесных пожара, их общая площадь составляет около 54 га, сообщили во вторник ТАСС в отделе охраны и защиты леса регионального департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды.

"На территории региона действую два лесных пожара общей площадью около 54 га. Один из них локализован, о локализации второго на данный момент не сообщалось", - сказал собеседник агентства.

На 16 июля в Курганской области объявлено штормовое предупреждение в связи с аномально жаркой погодой. Согласно сводке МЧС, на утро среды в большинстве районов региона ожидается высокая пожарная опасность - четвертый класс горимости леса. По данным Курганского гидрометцентра, температура воздуха в регионе достигнет 30 градусов тепла.

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РоссияКурганская областьБорьба с природными пожарами в России
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