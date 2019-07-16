В Тюменской области в ДТП попал автомобиль ДПС

ТАСС, 16 июля. Экипаж ДПС попал в аварию на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск. В результате ДТП пострадали трое полицейских, говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой УМВД по Тюменской области.

"На 363 километре автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском районе произошло ДТП с патрульным автомобилем ДПС. В результате столкновения служебной Lada Priora и Kia пострадали трое полицейских и два пассажира иномарки", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что, по предварительным данным, инспекторы двигались по маршруту патрулирования со включенными проблесковыми маяками. В управлении ГИБДД по Тюменской области сообщили ТАСС, что двое полицейских получили тяжелые травмы и были доставлены в Тюмень.