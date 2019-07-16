Четвертый энергоблок Белоярской АЭС в Свердловской области возобновил работу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Белоярская атомная электростанция, расположенная в городе Заречный Свердловской области, включила в сеть энергоблок № 4, который был отключен 12 июля из-за срабатывания защитного механизма. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

Энергоблок с реактором БН-800 был отключен после получения сигнала о неисправности одного из конденсаторов генераторного выключателя.

"Да, энергоблок включен в сеть, идет набор мощности, к завтрашнему дню выйдем на номинальную мощность", - сказал собеседник агентства.

Радиационная обстановка в находящемся рядом с АЭС городе Заречном оставалась на естественном уровне. На энергоснабжении пользователей ситуация не отразилась.

БН-800 относится к реакторам замкнутого цикла, он был запущен 10 декабря 2015 года. Сама Белоярская АЭС введена в эксплуатацию в апреле 1964 года. Первые энергоблоки АЭС с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года).