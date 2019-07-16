В поселке на Урале, где были жалобы на резкий запах, не нашли нарушений газоснабжения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС и газовой службы проверили территорию поселка Нейво-Рудянка (Свердловская область), жители которого жаловались на резкий запах газа, и не нашли нарушений в работе системы газоснабжения населенного пункта, сообщила во вторник журналистам пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Представителями газовой службы и МЧС было проведено обследование территории поселка, нарушений в работе системы газоснабжения не выявлено. В настоящее время представителями администрации городского округа, специалистами Роспотребнадзора, МЧС, полиции устанавливается причина появления запаха. Из-за неприятного запаха жителям поселка было рекомендовано закрыть окна", - сообщили в пресс-службе.

Жители Нейво-Рудянки массово жалуются на запах неизвестного вещества в воздухе поселка. Глава Кировградского городского округа Александр Оськин уточнил ТАСС, что на территории бывшего Уральского лесохимического завода произошла утечка едкого вещества в результате промывки емкостей. Сейчас состав вещества уточняют представители Роспотребнадзора. Пострадавших в результате утечки нет.

Нейво-Рудянка - поселок в Кировградском городском округе Свердловской области. В нем проживает более 2,5 тыс. человек. Ранее основным промышленным предприятием Нейво-Рудянки было ОАО "Уральский лесохимический завод". Сейчас завод не действует, площади сдаются в аренду различным коммерческим структурам.