Из зданий УрФУ в Екатеринбурге эвакуировали людей из-за сообщения об угрозе взрыва

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Эвакуация прошла во всех корпусах Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге из-за поступившего сообщения об угрозе взрыва. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе университета.

"Поступило сообщение о минировании. В сообщении не указан корпус, поэтому нам пришлось эвакуировать все учебные корпуса и общежития", - сообщили в пресс-службе.

В университете уточнили, что всего у УрФУ более 20 корпусов. В полиции ТАСС пообещали предоставить комментарий о ситуации позднее.

Декан факультета журналистики Борис Лозовский сообщил ТАСС, что в здании на ул. Ленина, 51 проходили вступительные экзамены. "Поэтому все преподаватели, сотрудники и абитуриенты были эвакуированы. Неизвестно, через какое время могут запустить. Я надеюсь, что мы закончим сегодня творческий конкурс, в крайнем случае назначим дополнительный день", - добавил Лозовский.

Как сказал ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в УрФУ много зданий и корпусов, а потому на проверочные мероприятия уйдет "определенное количество времени".

"Оснований для панических настроений в связи со сложившейся ситуации нет. Вместе с тем при подобных обстоятельствах представители МВД, ФСБ, МЧС и других наших коллег и вспомогательных служб и ведомств обязаны незамедлительно провести комплекс мер реагирования. <…> МВД и ФСБ делают все возможное, чтобы автор криминального послания не остался безнаказанным. Прошу с понимаем отнестись к работе полиции, эта деятельность ведется исключительно в интересах безопасности учащихся и педагогов", - отметил он.

Об университете

УрФУ является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем работает 13 научных лабораторий под руководством ведущих зарубежных ученых. В нем обучаются более 35 тыс. студентов.

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