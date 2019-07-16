Программа развития Верхней Салды до 2030 года обойдется в 63,2 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Реализация комплексной программы развития города Верхняя Салда в Свердловской области до 2030 года обойдется в 63,2 млрд рублей. Власти планируют вести работу по 11 направлениям, сообщила во вторник пресс-служба департамента информационной политики региона.

"На реализацию комплексной программы в период с 2019 по 2030 год планируется направить 63,2 млрд рублей <...> Соотношение частных инвестиций к бюджетным -1 к 4,5", - говорится в сообщении.

Среди направлений программы - развитие сфер образования, медицины, промышленности, спорта, ЖКХ и других. В частности, планируется строительство поликлиники, жилья, общежитий для студентов, увеличение числа мест в детских садах и школах, развитие особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Титановая долина".

Кроме того, программой предусмотрена замена ветхих тепловых, канализационных и водопроводных сетей, которые были построены десятки лет назад. Также будет реконструирована фильтровальная станция, введенная в эксплуатацию в 1971 году. За счет этого власти региона планируют устранить дефицит питьевой воды.

Правительство Свердловской области утвердило программу 16 июля, однако предварительно ее реализовывать начали с 1 января 2019 года. В этом году власти начнут заменять ветхие коммунальные сети, строить спортивный корпус и благоустраивать территорию около авиаметаллургического техникума и площадь дворца культуры им. Г.Д. Агаркова.

Город Верхняя Салда находится примерно в 130 км севернее от Екатеринбурга, в нем проживают около 42 тыс. человек.