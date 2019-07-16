Куйвашев: инвесторы профинансируют строительство храма на новом участке в Екатеринбурге

Ранее сообщалось, что мэр Екатеринбурга назвал две возможные площадки для строительства храма - участок на перекрестке улиц Фурманова - Белинского и улица Горького [здание бывшего приборостроительного завода]. "Русская медная компания" и "Уральская горно-металлургическая компания", которые планируют участвовать в финансировании, распространили заявление, что ждут совместного решения жителей города, городских властей и Екатеринбургской епархии относительно места размещения собора, прежде чем рассмотреть вопрос о финансировании строительства.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Инвесторы готовы финансировать строительство храма Святой Екатерины, место застройки которого в сквере в центре Екатеринбурга вызвало несогласованные акции, на новом участке. Об этом во вторник сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на пресс-конференции.

"Да, готовы [инвесторы финансировать строительство храма на новом участке]. Инвесторы также намерены реализовать эту идею, мы в этом их поддерживаем. Работа ведется по подбору земельного участка рабочей группой с участием представителей гордумы. Это подбор участков, визуализация", - сказал Куйвашев.

В Екатеринбурге в мае проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства церкви не на историческом месте, а в сквере неподалеку от него. Здание планируется возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие. Президент России Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей по вопросу места для строительства церкви. После этого администрация Екатеринбурга начала сбор предложений по площадкам для возможного места возведения храма.

Позднее рабочая группа по месту строительства храма, сформированная при гордуме, назначит дату опроса горожан. Примерные затраты на его проведение составят около 13 млн рублей.