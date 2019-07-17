{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Ямале восстановили движение на паромной переправе через Обь

На линии находятся шесть паромных составов

ТАСС, 17 июля.  Движение на паромной переправе между городами Салехард и Лабытнанги через реку Обь (Ямало-Ненецкий автономный округ), приостановленное 16 июля из-за сильного ветра, возобновлено. Об этом сообщил в среду департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО на своей официальной странице "ВКонтакте".

"Паромы на переправе Салехард и Лабытнанги работают в штатном режиме. На линии шесть паромных составов", - говорится в сообщении.

Работа паромов была приостановлена из-за ветра, скорость которого достигала 20 м/с.

 

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
Взрыв в жилом доме в Магнитогорске
Спасенный из-под завалов в Магнитогорске ребенок прошел второй курс реабилитации
Мама Вани Фокина сообщила, что мальчик чувствует себя хорошо
Читать полностью