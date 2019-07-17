На Ямале восстановили движение на паромной переправе через Обь

ТАСС, 17 июля. Движение на паромной переправе между городами Салехард и Лабытнанги через реку Обь (Ямало-Ненецкий автономный округ), приостановленное 16 июля из-за сильного ветра, возобновлено. Об этом сообщил в среду департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО на своей официальной странице "ВКонтакте".

"Паромы на переправе Салехард и Лабытнанги работают в штатном режиме. На линии шесть паромных составов", - говорится в сообщении.

Работа паромов была приостановлена из-за ветра, скорость которого достигала 20 м/с.