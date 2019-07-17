Жительница Екатеринбурга отсудила около 20 млн рублей за неисправный автомобиль Tesla

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Жительница Екатеринбурга отсудила у продавца более 13 млн рублей стоимости автомобиля Tesla, который через несколько месяцев после покупки частично вышел из строя, и более 6 млн рублей штрафа. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой Свердловского областного суда.

"С ответчика взыскана стоимость автомобиля - 13 130 571 рубль, штраф - 6 565 285 рублей, расходы по уплате госпошлины - 60 тыс. рублей. <…> В декабре 2017 года женщина приобрела у Moscow Tesla Club автомобиль марки Tesla Model X 100D. В апреле 2018 года после оплаты покупки автомобиль был передан покупателю. Однако радость была недолгой, в августе того же года из строя вышел один электронный ключ, а в сентябре - второй, они не реагировали на нажатия кнопок", - говорится в сообщении.

Женщина направила претензии продавцу, но он предложил отправить автомобиль в сервисный центр в Берлин за счет покупателя. Позднее специалисты Moscow Tesla Club восстановили доступ к машине через мобильное приложение. В ноябре 2018 года от компании поступило новое предложение - отправить Tesla Model X 100D на завод-изготовитель в Берлин за свой счет, но женщина решила вернуть деньги.

"Решить вопрос в досудебном порядке не удалось, и женщина обратилась с иском о защите прав потребителей в суд. Ответчик представил суду результат онлайн-диагностики автомобиля, в которой было указано наличие неисправности в ключах по вине потребителя. Однако суд первой инстанции не принял во внимание данный довод, так как хозяйка автомобиля была лишена возможности присутствовать при проведении экспертизы", - отмечается в тексте.