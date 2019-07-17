В Югре полиция изъяла более 37 тыс. бутылок контрафактного алкоголя

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) выявили грузовой автомобиль, перевозивший алкоголь без акцизных марок с высоким содержанием этилового спирта, в дальнейшем были обнаружены склады, где хранился аналогичный контрафактный алкоголь. Всего было изъято более 37 тыс. бутылок контрафактного алкоголя на общую сумму около 2,5 млн рублей, сообщается в среду на сайте регионального управления МВД.

"Полицейскими установлены складские помещения, в которых хранилась аналогичная алкогольная продукция. Всего из незаконного оборота изъято более 37 тысяч бутылок на общую сумму около 2,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ ("Хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки") и по ч. 4 ст. 327.1 УК РФ ("Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок"). В отношении арендатора складов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.