Директор похоронного учреждения в Магнитогорске стал фигурантом дела о махинациях с землей

ТАСС, 17 июля. Следственный комитет возбудил уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении директора муниципального учреждения "Комбинат похоронно-ритуальных услуг города Магнитогорска". Она подозревается в махинациях с землей на территории кладбищ, сообщила в среду журналистам областная прокуратура.

"Прокуратура Орджоникидзевского района провела проверку муниципального казенного учреждения "Комбинат похоронно-ритуальных услуг города Магнитогорска". <…> По итогам материалы были направлены в следственные органы СУ СК РФ по Челябинской области, где по результатам их рассмотрения в отношении директора возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями")", - говорится в сообщении.

Во время прокурорской проверки установлено, что директор в 2011-2018 годах незаконно предоставила для использования в коммерческой деятельности ООО "Евросервис" земельные участки на территории кладбищ, находящиеся в муниципальной собственности. Также директор принимала на безвозмездной основе для нужд учреждения товары, работы, услуги от "Евросервиса". Таким образом, муниципалитету был нанесен ущерб на сумму не менее 336 тыс. рублей.

Кроме того, директор подписала и направила для оплаты из бюджета документы о приемке выполненных работ по контракту на сумму около 469 тыс. рублей, притом приемка надлежащим образом не проводилась.