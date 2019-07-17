Аэропорт Нового Уренгоя получил разрешение на прием самолетов Embraer 190 и Embraer 195

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Аэропорт Новый Уренгой (входит в холдинг "Аэропорты Регионов") получил разрешение на прием пассажирских самолетов Embraer 190 и Embraer 195, а также их модификаций. Об этом сообщила в среду пресс-служба аэропорта.

"Получение допуска на обслуживание новых для аэропорта газовой столицы типов самолета расширяет возможности по развитию маршрутной сети. Авиакомпании, выполняющие полеты в Новый Уренгой, развивают свой воздушный парк", - цитирует пресс-служба исполнительного директора аэропорта Романа Бочкова.

По данным пресс-службы, аэропорт может принимать более 30 типов воздушных судов российского и зарубежного производства, в числе которых также Airbus, Boeing, Sukhoi Superjet 100 и другие.

Дальность полетов Embraer 190 и Embraer 195 достигает 4500 км, вместимость до 122 пассажиров в зависимости от компоновки.

Как сообщалось ранее, ямальская компания "Уренгойдорстрой" займется реконструкцией аэродрома. Модернизация аэропорта Нового Уренгоя стала первым в России проектом развития аэропортовой инфраструктуры, реализуемым в рамках закона о концессионных соглашениях. Реконструкция завершится в 2021 году.