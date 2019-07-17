Власти Курганской области установили запрет на посещение лесов до 19 июля

ТАСС, 17 июля. Правительство Курганской области установило запрет на посещение лесов с 17 по 19 июля в связи с сухой ветреной погодой, сообщила во вторник пресс-служба правительства.

"Постановлением правительства региона установлен запрет на посещение гражданами лесов, который будет действовать с 17 по 19 июля. Решение принято в связи с установлением сухой ветреной погоды и высокими температурами на всей территории Курганской области", - говорится в сообщении.

16 июля на территории области зафиксировали два природных пожара общей площадью 54 га. "На данный момент оба пожара ликвидированы. По данным на 13:00 (11:00 мск - прим. ТАСС), природных пожаров в регионе нет", - сообщил ТАСС замдиректора регионального департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Владислав Третьяков.

По прогнозам регионального гидрометцентра, 17-19 июля температура воздуха днем составит 25-33 градуса. В регионе действует особый противопожарный режим.