Роспотребнадзор не выявил превышения содержания вредных веществ в поселке Нейво-Рудянка

Региональное управление МЧС накануне также не выявило нарушений в работе системы газоснабжения поселка. Кроме того, специалистами был произведен отбор проб воздуха на предмет наличия вредных веществ.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в поселке Нейво-Рудянка (Свердловская область), жители которого жаловались на резкий запах газа, не обнаружено, сообщила в среду пресс-служба свердловского Роспотребнадзора.

"Управление Роспотребнадзора по Свердловской области продолжает контролировать ситуацию, возникшую в результате появления запаха газа в атмосферном воздухе поселка Нейво-Рудянка Кировградского городского округа. В объеме проведенных исследований превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не обнаружено", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным пресс-службы регионального Роспотребнадзора, в отношении НПО "Спецпромхим", находящегося на территории поселка, будет организовано административное расследование, в рамках которого будет оценена деятельность юридического лица, осуществляемая на промплощадке.

Жители Нейво-Рудянки 16 июля массово жаловались на запах неизвестного вещества в воздухе поселка. Глава Кировградского городского округа Александр Оськин уточнил ТАСС, что на территории бывшего Уральского лесохимического завода произошла утечка едкого вещества в результате промывки емкостей. Пострадавших в результате утечки нет.

Нейво-Рудянка - поселок в Кировградском городском округе Свердловской области. В нем проживает более 2,5 тыс. человек. Ранее основным промышленным предприятием Нейво-Рудянки было ОАО "Уральский лесохимический завод". Сейчас завод не действует, площади сдаются в аренду различным коммерческим структурам.