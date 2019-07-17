Проверка детских площадок на Ямале выявила нарушения на каждом третьем объекте

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Проверка безопасности 447 детских площадок (46% от общего числа) в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) выявила нарушения на каждом третьем объекте, сообщила в среду пресс-служба губернатора ЯНАО.

"В июне в населенных пунктах округа проверено 1 225 объектов, среди которых 447 детских площадок (46% от общего числа детских площадок в округе - прим. ТАСС). На каждой третьей площадке найдены нарушения: травмоопасное оборудование, отсутствие ограждений и стопоров на качелях и другие. Эти данные переданы ответственным за содержание площадок", - цитирует пресс-служба уполномоченого по правам ребенка региона Данила Трубицына.

Проверки игровых и спортивных площадок, пляжей, скверов и недостроенных зданий предусмотрены региональным проектом "Безопасность детства". Всего на Ямале 972 детских площадки.

По словам Трубицына, мониторинг продолжится до конца лета. "В округе много детских площадок, и все их невозможно проехать за один месяц. Мы договорились, что информация о состоянии детских площадок будет собрана для того, чтобы потом принять конкретные решения, которые позволят улучшить ситуацию", - приводятся его слова в сообщении.

По данным пресс-службы, с начала лета на Ямале дети травмировались на четырех детских площадках.