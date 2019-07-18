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В Свердловской области объявили штормовое предупреждение

На севере региона будет дождь и сильный ветер

ТАСС, 18 июля. МЧС России по Свердловской области объявило о штормовом предупреждении. В регионе ожидаются ливневые дожди, сообщается в четверг на официальном сайте чрезвычайного ведомства.

"По данным синоптиков, сегодня (18 июля) на севере Свердловской области местами ожидаются сильные дожди. В связи со штормовым предупреждением ГУ МЧС России по Свердловской области рекомендует жителям соблюдать меры безопасности", - говорится в сообщении.

По информации сайта Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 июля на территории региона ожидается 24-29 градусов тепла, дождь и сильный ветер на севере области. "На крайнем севере сильный и очень сильный [дождь], ветер - на севере 5-10, порывы до 15 м/c", - говорится на сайте погоды.

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