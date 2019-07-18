Судебное заседание по делу об угоне самолета в Югре продолжится 14 августа

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 июля. /ТАСС/. Суд Ханты-Мансийского автономного округа перенес на 14 августа судебное заседание по делу жителя Югры Павла Шаповалова, обвиняемого в угоне пассажирского самолета в январе этого года. Причиной переноса стало отсутствие трех свидетелей, которых намеревались допросить в четверг: двух бортпроводников и командира судна, передает корреспондент ТАСС.

"Необходимо принимать дополнительные меры по их [свидетелей] явке <…>. Судебное заседание переносится на 14 августа", - сказал судья.

Шаповалов был задержан 22 января 2019 года за попытку захвата самолета Boeing 737-8LJ авиакомпании "Аэрофлот", вылетевшего рейсом Сургут - Москва. Через 15 минут после вылета самолет взял курс в обратном направлении и был перенаправлен в аэропорт Ханты-Мансийска, где и совершил посадку. На допросе обвиняемый не смог пояснить причину своих действий.

Ранее в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ ТАСС сообщали, что психолого-психиатрическая судебная экспертиза признала подсудимого невменяемым.