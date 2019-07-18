В пансионате для престарелых в Свердловской области произошел пожар

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Пожар произошел в пансионате для престарелых в Красноуфимске Свердловской области, постояльцы были эвакуированы, пострадавших нет, сообщили в четверг журналистам в ГУ МЧС по региону.

"Сообщение о пожаре поступило в 9:01 (7:01 мск). Произошло возгорание кровли над помещением столовой. Площадь пожара составила 200 кв. метров, огнем частично повреждена кровля здания. Пожарным удалось не допустить распространения огня на помещения пансионата. Из здания пансионата были эвакуированы 38 человек. Лежачих постояльцев из здания на руках выносили пожарные, работники пансионата и представители частного охранного предприятия", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Пожарные справились с огнем за час. В тушении были задействованы 40 человек и 10 единиц техники.

Пострадавших нет. Постояльцы ременно размещены в местной церкви. Позже их отправят домой. Сейчас с ними работают психологи МЧС.