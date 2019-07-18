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Полицейские уничтожили 30 гектаров дикорастущей конопли в Тюмени

Растения были уничтожены путем перепахивания
Описание
© Управление МВД России по Тюменской области

ТАСС, 18 июля. Тюменские полицейские обнаружили поле дикорастущей конопли площадью 30 гектаров и уничтожили ее. Об этом сообщается в четверг на сайте управления МВД по Тюменской области.

"Участковыми уполномоченными отдела полиции №6 УМВД России по городу Тюмени в ходе операции на Салаирском тракте обнаружено поле площадью 30 гектаров, где произрастает дикая конопля, которая была уничтожена путем перепахивания", - сказано в сообщении.

В тексте указано, что полицейские обнаружили поле конопли во время оперативно-профилактической операции, направленной на выявление растений, содержащих наркотические средства.

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