Получившего травму в Тунисе жителя Югры доставят в Россию 19 июля

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 июля. /ТАСС/. Житель Советского района Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), сломавший шейный позвонок во время катания на водной горке на острове Джерба в Тунисе, будет доставлен самолетом в Москву 19 июля, сообщил департамент общественных и внешних связей ХМАО.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что жителя района Александра Воробьева парализовало после полученной травмы. Друзья и родственники пострадавшего объявили сбор средств на транспортировку мужчины, не дожидаясь помощи от страховой компании. На отдых Воробьев приехал с женой и двумя детьми.

"На 19 июля запланирована эвакуация югорчанина самолетом в сопровождении специализированной бригады в Москву. Расходы по оплате перелета частично взяла на себя компания "Газпром межрегионгаз", сотрудником которой является пострадавший, частично - страховая компания "Согаз", - сказал собеседник агентства.

По словам матери пострадавшего Татьяны Воробьевой, мужчина будет доставлен в Москву бортом санавиации. "Сын находится в удовлетворительном состоянии. У него отнялись ноги. За борт санавиации взяли более 3,2 млн рублей. Это деньги мои (более 1,5 млн рублей), народа, "Газпром межрегионгаза", - сказала она. - Мы не в курсе, как [страховая] покрывает, что покрывает. Возможно, операцию сделали сыну за их счет".

В департаменте уточнили, что в пятницу пострадавший будет госпитализирован в федеральный медицинский биофизический центр имени А. И. Бурназяна.