Космических спасателей привели в полную готовность перед запуском "Союза МС-13"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Поисково-спасательная группа Центрального военного округа готова к обеспечению запуска ракеты "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-13". В обеспечении старта впервые принимает участие самолет тувинской эскадрильи, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в четверг.

"Поисково-спасательная группа Центрального военного округа (ЦВО), переброшенная в Казахстан из регионов Сибири и Урала, приведена в готовность № 1 для обеспечения запуска ракеты "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-13", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в обеспечении старта принимают участие более 150 военнослужащих, наземные поисково-спасательные машины "Синяя птица", четыре вертолета Ми-8, самолет Ан-12, "а также впервые самолет Ан-26 из состава эскадрилья, сформированной в Республике Тыва 1 марта". "Авиация и машины повышенной проходимости находятся по траектории полета транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-13" - это оперативные аэродромы в Байконуре, Жезказгане, Караганде и Горно-Алтайске", - уточнили в округе.

Дежурство по запуску и выведению на орбиту космического корабля организовано в центре боевого управления 14-й армии ВВС и ПВО в Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что ракету "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-13" планируется запустить 20 июля в 19:28 мск с первой стартовой площадки ("Гагаринский старт"). На орбиту отправятся космонавт Роскосмоса Александр Скворцов и астронавты Эндрю Морган (НАСА) и Лука Пармитано (Европейское космическое агентство). Стыковка должна пройти по шестичасовой схеме.

Во время экспедиции на борт МКС впервые прилетит астронавт из Объединенных Арабских Эмиратов Хазаа аль-Мансури. Он проведет на станции около недели и вернется с экипажем "Союза МС-12". Сейчас на станции работают российский космонавт Алексей Овчинин, а также астронавты США Ник Хейг и Кристина Кох.