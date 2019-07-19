В проверке боеготовности под Челябинском задействованы более пяти тысяч танкистов

ТАСС, 19 июля. Танковая дивизия Центрального военного округа (ЦВО) в Челябинской области поднята по учебной тревоге в рамках проверки боеготовности. В мероприятиях задействованы более 5 тысяч военных, говорится в сообщении пресс-службы округа в пятницу.

"Под Челябинском более 5 тыс. военнослужащих танковой дивизии подняты по учебной тревоге в рамках проверки боеготовности войск Центрального военного округа. Подразделения приведены в высшие степени боевой готовности, получили оружие, боеприпасы и экипировку. Особое внимание было уделено подготовке вооружения и военной техники к боевому применению, загрузке боекомплекта, запасов материальных средств, а также отработке вопросов устойчивого управления войсками", - говорится в сообщении.

В военном округе уточнили, что экипажи танков совершили марш на полигон в Челябинской области, где во время маневров отработают современные методики ведения боя, в том числе "танковую карусель". "То есть в разной очередности десятки Т-72Б3 по очереди будут выезжать из своих укрытий, вести огонь и снова на исходную позицию. Такая методика лишает возможности противника реагировать оперативно", - пояснили ТАСС в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что войска ЦВО подняты по учебной тревоге в рамках начавшейся комплексной тренировки по управлению развертыванием войск.