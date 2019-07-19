Один человек пострадал в результате хлопка газа в жилом доме на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Хлопок газовоздушной смеси произошел в квартире двухэтажного дома в поселке Асбестовском Свердловской области. Хозяин квартиры госпитализирован с ожогами, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

"Сегодня утром произошел хлопок газовоздушной смеси в одной из квартир двухэтажного 16-квартирного жилого дома в поселке Асбестовском Алапаевского городского округа. В результате хозяин квартиры получил ожоги и госпитализирован. В результате хлопка повреждена оконная рама в квартире и внутренние деревянные межквартирные перегородки в трех квартирах", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что пожара не было и эвакуация жителей не потребовалась. "Причина случившегося выясняется. Дом не газифицирован", - добавили в МЧС.

В ведомстве пояснили, что к месту происшествия выезжали сотрудники МЧС, медики, полиция и газовики.

"Взрыва не было, произошло воспламенение от газового баллона, который подтекал. Создана комиссия, которая поехала обследовать дом, по результатам будет принято решение о разрушениях дома. Дом, где произошло ЧП, кирпичный, но внутренние стены деревянные. Все квартиры приватизированы, находятся в частной собственности, пока вопрос о расселении не стоит", - сказал ТАСС глава Алапаевского городского округа Сайгид Билалов.

Поселок Асбестовский находится в 112 км от областного центра, в нем проживает более 1 тыс. человек.