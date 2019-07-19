В Екатеринбурге эвакуирован рынок из-за сообщения о минировании

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Рынок в Екатеринбурге эвакуирован в пятницу из-за сообщения о заложенной на нем бомбе, сообщил ТАСС представитель Шарташского рынка, в администрацию которого поступило анонимное сообщение.

"Поступило анонимное сообщение о заложенной на рынке бомбе. Сейчас все посетители и сотрудники рынка эвакуированы. На месте работают сотрудники полиции, МЧС, скорой", - сказал собеседник агентства.

Подтверждения этой информации из других источников пока нет.

Шарташский рынок - старейший в Екатеринбурге, расположен в центре города.