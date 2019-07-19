В аэропорту Екатеринбурга открылся новый пропускной пункт

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Новый контрольно-пропускной пункт при въезде на контролируемую территорию (ВПП, перрон, стоянки воздушных судов - прим. ТАСС) открылся в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба аэропорта.

"В международном аэропорту Кольцово (входит в холдинг "Аэропорты Регионов") открылся новый контрольно-пропускной пункт для досмотра транспортных средств и авиаперсонала, который попадает на контролируемую территорию авиагавани. Строительство основного КПП аэропорта началось в феврале 2019 года, он заменил предыдущий, менее современный с точки зрения оборудования пункт пропуска", - говорится в сообщении.

Новый КПП площадью 358,6 кв. м. расположился между аэровокзальным комплексом и грузовым терминалом Кольцово. Пункт оборудован шлагбаумами, воротами, заградительными барьерами и другими средствами, согласно требованиям авиационной безопасности. Система идентификации на въезде позволяет увидеть всю информацию о водителе и транспортном средстве, а большая эстакада - досмотреть транспорт со всех ракурсов.

Пропускная способность нового КПП возросла вдвое за счет разделения потоков въезжающих и выезжающих транспортных средств, а также за счет увеличения числа досмотровых зон для входящих на территорию аэропорта и использования современных интроскопов.