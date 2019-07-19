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Движение грузовиков в Челябинской и Курганской областях ограничили из-за жары

Днем в регионах ожидается температура до 32-36 градусов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Движение большегрузного транспорта на всех федеральных автомобильных дорогах в Челябинской и Курганской областях ограничено пятницу из-за жары свыше 30 градусов, сообщили журналистам в пресс-службе Управления дорог "Южный Урал".

"Сегодня, 19 июля, в связи с прогнозируемой дневной температурой до плюс 32-36 градусов, вводится временное ограничение для тяжеловесного транспорта на автомобильных дорогах федерального значения Челябинской и Курганской областей", - сказал собеседник агентства.

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РоссияКурганская областьЧелябинская область
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