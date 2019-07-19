Причиной возвращения рейса Utair в Сургут стал датчик кондиционирования

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 июля. /ТАСС/. Пассажирский самолет авиакомпании Utair, вылетевший утром в пятницу из Сургута в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за датчика кондиционирования, сообщили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика.

"Рейс Сургут - Москва вернулся в аэропорт вылета из-за датчика кондиционирования. Посадка штатная. Планируется вылет в ближайшее время по согласованию с аэропортом", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что лайнер Utair вылетел из аэропорта Сургута в 09:00 по местному времени (07:00 по мск), после чего из-за неисправности вернулся в аэропорт вылета, где благополучно сел в 09:50 по местному времени (07:50 мск). Пострадавших нет.

По факту произошедшего Сургутская транспортная прокуратура и Уральское следственное управление на транспорте СК РФ организовали проверку исполнения законодательства о лицензировании, о защите прав потребителей и о безопасности полетов. Как уточняется на онлайн-табло аэропорта Сургут, вылет рейса отложен до 16:30 местного времени (14:30 мск).