Власти Екатеринбурга выясняют происхождение маслянистого пятна на городском пруду

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Маслянистое пятно образовалось на городском пруду в центре Екатеринбурга рядом с историческим сквером. Прокуратура проводит проверку, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе областного ведомства.

"Свердловской межрайонной прокуратурой проводится проверка по сообщениям СМИ, что в акватории городского рядом с Макаровским мостом пруда образовалось маслянистое пятно", - сказали в пресс-службе.

В свою очередь в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области добавили, что на место выехали специалисты, чтобы взять пробы на наличие в воде нефтепродуктов, площадь пятна уточняется. В пресс-службе мэрии журналистам также сообщили, что сотрудники городского комитета по экономике выясняют причины его возникновения.

"Есть предположение, что появление пятна связано с работой подрядчиков, которые ведут работы на Макаровском мосту (ремонт идет с 2017 года - прим. ТАСС). Сейчас представители комитета встречаются с подрядчиками, чтобы выяснить, были ли утечки топлива или еще чего-то. Пятно - это какой-то горюче-смазочный материал", - отметили в горадминистрации.

Макаровский мост находится в акватории городского пруда на реке Исети. Ниже по течению расположен исторический сквер, на территории которого раньше был завод, с которого началась история Екатеринбурга.