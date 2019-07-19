Власти Екатеринбурга тестируют на городских улицах экологичный белорусский электробус

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Власти Екатеринбурга проводят на городских улицах тестирование белорусского экологичного электробуса. В будущем городские власти рассматривают вариант приобретения такого вида транспорта для постоянного использования, сообщали ТАСС в пресс-службе мэрии Екатеринбурга в пятницу.

"Власти планируют обновлять городской транспорт Екатеринбурга. Глава города Александр Высокинский рассматривает варианты приобретения новых автобусов, трамваев и электробусов. У электробуса есть ряд преимуществ перед другими видами общественного транспорта: он автономен по сравнению с троллейбусом, для него не требуется прокладка линий. Сейчас он курсирует по городу в тестовом режиме", - сказали в пресс-службе.

Стоимость одного электробуса составляет порядка 23 млн рублей. Кроме того, для электробуса необходим специальный генератор подзарядки, стоимость которого составляется около 20 млн рублей. На полную подзарядку транспорта понадобится 6-8 минут. Генератор, от которого электробус заряжают во время тестового режима, стоит около 2 млн рублей, на подзарядку от такого устройства требуется 1,5 часа.

По словам главного инженера Октябрьского троллейбусного депо Екатеринбурга Олега Кошкина, троллейбусный парк Екатеринбурга требует полного обновления, так как имеющийся транспорт сильно устарел.

"Срок годности троллейбуса составляет примерно десять лет. В нашем городе ездят примерно 250 троллейбусов, самые новые из которых были выпущены в 2008 году. Электробус мог бы решить эту проблему, если власти решат приобрести его для города", - сказал Кошкин.

Ранее в ноябре 2017 года по Екатеринбурге в тестовом режиме курсировал другой электробус. На тест-драйв экологичного транспорта столице Урала было выделено десять дней. По результатам тестирования мэрия должна была принять решение, нужен ли городу такой автобус. Планировалось, что партия электробусов прибудет в Екатеринбурге к чемпионату мира по футболу в 2018 году, однако власти приняли решение отказаться от закупки такого транспорта из-за его дороговизны.