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Пассажиры неисправного лайнера Utair вылетели из Сургута в Москву спустя почти семь часов

Ранее сообщалось, что лайнер Utair вылетел из Сургута, после чего из-за неисправности вернулся в аэропорт вылета

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 июля. /ТАСС/. Пассажирский самолет авиакомпании Utair вылетел в Москву из Сургута спустя почти семь часов. Он забрал пассажиров лайнера, ранее вернувшегося в Сургут из-за неисправности датчика кондиционирования.

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"Самолет вылетел в Москву в 16:55 (14:55 мск). Летит в аэропорт Внуково", - сообщили ТАСС в пятницу в справочной аэропорта Сургут.

Ранее сообщалось, что лайнер Utair вылетел из Сургута в 09:00 по местному времени (07:00 по мск), после чего из-за неисправности вернулся в аэропорт вылета, где благополучно сел в 09:50 по местному времени (07:50 мск). Пострадавших нет. Причиной инцидента авиакомпания назвала датчик кондиционирования.

По факту произошедшего Сургутская транспортная прокуратура и Уральское следственное управление на транспорте СК РФ организовали проверку исполнения законодательства о лицензировании, о защите прав потребителей и о безопасности полетов.

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