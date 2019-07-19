Все водоемы Свердловской области не соответствуют санитарным нормам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Ни один из 67 водоемов в Свердловской области не соответствует санитарным нормам, поэтому купание в них небезопасно. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

По данным пресс-службы, для того чтобы быть пригодным для купания, водоем должен иметь санитарно-эпидемиологическое заключение, а ответственный за водоем должен регулярно проводить лабораторный контроль воды. На данный момент такие заключения имеют два водоема в регионе.

"Когда мы брали пробы у этих двух водоемов, у которых уже есть санэпидзаключение, то мы увидели, что они с санитарно-химической точки зрения тоже не соответствуют гигиеническим нормам. <…> В нашей области нет водоемов, которые соответствуют санитарным нормам", - сказали в пресс-службе.

В связи с этим на сайте ведомства отмечается, что купание в водоемах региона небезопасно для здоровья.