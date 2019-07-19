Жаркая погода прогнозируется во всех регионах Уральского федерального округа в выходные

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Аномально жаркая погода, с температурой воздуха до плюс 29 градусов, прогнозируется во всех регионах Уральского федерального округа в субботу и воскресенье, сообщили в пятницу в региональных МЧС и гидрометцентрах.

"В Свердловской области погода сохранится теплая: завтра плюс 25-29 градусов тепла, в последующие дни 21-26 в дневные часы, но не без осадков. Сильных осадков в городе не ожидается <...>. Ночи тоже теплые: температура на уровне 13-18 градусов тепла", - сообщили ТАСС в Уральском гидрометцентре.

В центральных и восточных районах Ямало-Ненецкого автономного округа ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой выше нормы на 10 градусов и более, сообщается на сайте МЧС Ямало-Ненецкого автономного округа. По данным гидрометцентра в Ханты-Мансийском округе, в регионе 20-21 июля ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди с грозами, ночью и утром туман. Ветер переменных направлений, слабый, при грозе порывы 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 15-20, днем 26-31 градусов.

В южных районах Челябинской области ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха до 38 градусов. Ранее сообщалось, что 19 июля движение большегрузного транспорта на всех федеральных автомобильных дорогах в Челябинской и Курганской областях ограничено из-за жары.

В Тюменской области, сообщает пресс-служба регионального МЧС, 20-го июля ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, а в отдельных районах гроза. В отдельных районах региона возможны порывы ветра до 15 м/с. Температура ночью 13-18, днем 27-32 градусов.

По прогнозу курганского главка МЧС, с 20 июля в большинстве районов, а также 21 и 22 июля в отдельных районах Курганской области сохранится высокая пожарная опасность - 4 класс горимости леса. По данным Курганского гидрометцентра, в регионе на выходных ожидаются небольшие, местами умеренные дожди, температура до плюс 33 градусов, ветер до 10 метров в секунду, при грозах порывы до 15 метров в секунду.