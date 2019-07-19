Ученые УрФУ готовы присоединиться к исследованию грунта с астероида Рюгу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) готовы присоединиться к исследованию грунта с находящегося в 280 млн км от Земли астероида Рюгу, образец породы с которого взял японский зонд "Хаябуса-2", сообщил ТАСС в пятницу профессор университета Виктор Гроховский.

"Именно у наших ученых есть опыт исследования вещества внеземного происхождения, особенно его металлической составляющей. <...> Поэтому мы готовы присоединиться к изучению грунта, который будет доставлен в конце 2020 года, вместе с коллегами из Японии и других стран", - сказал Гроховский.

По его словам, лаборатория вуза уже проводила подобное исследование с лунным грунтом в 70-е годы.

11 июля зонд совершил вторую за полгода посадку на астероид Рюгу. Во время короткой стыковки, которая длилась несколько секунд, аппарат с помощью специального механизма выстрелил в поверхность астероида металлической пулей, чтобы поднять пыль и фрагменты грунта, которые затем собрал установленный на аппарате пылесос.

Астероид находится между Землей и Марсом. "Хаябуса-2" был запущен к нему в декабре 2014 года с космодрома на японском острове Танэгасима. Особые надежды возлагаются на то, что там удастся обнаружить следы воды и органических веществ, что, как полагают, может помочь в разгадке тайны распространения жизни во Вселенной. Первая посадка на Рюгу успешно прошла в феврале.