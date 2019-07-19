По факту ложного минирования УрФУ возбуждено уголовное дело

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Уголовное дело по факту ложного минирования всех зданий Уральского федерального университета (УрФУ) возбуждено по статье 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма") в Екатеринбурге. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых в пятницу.

"Авторы этой "шутки" причинили своей противозаконной выходкой много неудобств для учащихся и педагогов. Дело в том, что в тот день дети писали вступительные экзамены в УрФУ, в том числе на факультете журналистики. Этот процесс педагоги были вынуждены прервать, дабы не подвергать никого возможной опасности. В реальности ничего ни зданиям, ни людям не угрожало", - сказал Горелых.

Вместе с тем, по словам Горелых, полицейские устанавливают личность человека, сообщившего утром 19 июля о минировании Шарташского рынка в Екатеринбурге. "На след лжеминера уже вышли оперуполномоченные уголовного розыска и наши партнеры из регионального ФСБ", - добавил пресс-секретарь регионального МВД.

Представитель регионального главка также добавил, что полицейские задержали мужчину, который ранее "заминировал" торговый центр "Октябрьский" в Каменске-Уральском. В отношении него было возбуждено дело по части 2 статьи 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущерба"). Он написал явку с повинной, отметил Горелых.

Сообщение о минировании поступило во все корпуса УрФУ во вторник. Всего было эвакуировано 3725 человек, из них 1600 - из главного корпуса. Позднее выяснилось, что сообщение о заложенных в зданиях вуза бомбах оказалось ложным.