Полиция задержала мужчину, сообщившего о якобы минировании рынка в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции совместно сотрудниками Свердловского управления ФСБ задержали мужчину, который накануне сделал ложное сообщение о минировании рынка в Екатеринбурге, рассказали ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Мужчине 30 лет. Он не в первый раз совершает такие поступки. Состоит на психиатрическом учете, сейчас отправлен на лечение в Свердловскую областную клиническую психиатрическую больницу", - рассказали в пресс-службе.

Старейший в Екатеринбурге Шарташский рынок, расположенный в центре города, был эвакуирован в пятницу из-за сообщения о заложенной на его территории бомбе.