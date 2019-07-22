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Пассажиров лайнера Utair, вернувшегося в Тюмень, заберет резервный борт

Самолет, вылетевший утром 22 июля в Минеральные Воды, вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика неисправности шасси

ТАСС, 22 июля. Авиакомпания Utair направила резервный борт за пассажирами рейса "Тюмень - Минеральные Воды", который в понедельник утром вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика неисправности шасси. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

"Рейс UT509 "Тюмень - Минеральные Воды" вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам. Ожидается резервное воздушное судно. Вылет рейса назначен на 10:00 мск [12:00 местного времени]", - сказал собеседник агентства.

Самолет авиакомпании Utair, вылетевший в понедельник утром из Тюмени в Минеральные Воды, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика неисправности шасси. Пострадавших нет. По данным пресс-службы Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, на борту воздушного судна находилось 105 пассажиров, из них 19 детей и пять членов экипажа. По данному инциденту Уральским следственным управлением на транспорте СК проводится проверка.

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РоссияТюменская область
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