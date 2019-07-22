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Источник: в Югре задержали мужчину с самодельной взрывчаткой

Ранее в СМИ появилась информация, что в Когалыме у местного жителя в ходе обыска обнаружили взрывное устройство на основе гексогена

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции совместно с сотрудниками УФСБ по Тюменской области задержали в Когалыме (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) мужчину с самодельным взрывным устройством. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Да, действительно, 21 июля утром в Когалыме был задержан такой мужчина. Данный факт могу подтвердить", - сказал собеседник агентства, не уточнив детали.

В пресс-службе УМВД по Югре ТАСС не стали комментировать данную информацию.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Когалыме задержан местный житель, у которого в ходе обыска обнаружено самодельное взрывное устройство на основе гексогена.

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РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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