Выпуск мусоросортировочных комплексов на УВЗ планируется начать в 2020 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. "Уралвагонзавод" (УВЗ) планирует начать выпуск мусоросортировочных комплексов в конце 2020 года, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе предприятия после совещания по подведению итогов работы гражданского дивизиона УВЗ в первом полугодии 2019 года.

Ранее глава УВЗ Александр Потапов сообщал ТАСС, что предприятие планирует участвовать в конкурсах на поставку мусоросортировочных заводов в российские регионы.

"Планируется, что выпуск мусоросортировочных комплексов начнется в конце 2020 года, и УВЗ будет участвовать в конкурсах по поставкам российским регионам мусоросортировочных заводов", - приводит пресс-служба слова заместителя генерального директора УВЗ по гражданской продукции Кирилла Томащука.

Проект завода по переработке твердых бытовых отходов, созданный предприятием УВЗ - НПО "Буревестник", предусматривает возможность возврата продуктов утилизации в оборот и в производство, а не сжигание мусора как таковое.

НПК "Уралвагонзавод" - российская корпорация, занимается, в частности, разработкой и производством военной техники, включая танки, самоходные гаубицы и тяжелые огнеметные системы. Госкорпорации "Ростех" принадлежит 100% акций "Уралвагонзавода". УВЗ также является разработчиком и изготовителем различных типов грузовых вагонов, полувагонов, грузовых тележек, цистерн.