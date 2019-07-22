Обвиняемый в убийстве участницы конкурса красоты в Магнитогорске осужден на 21 год колонии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Обвиняемый в убийстве 29-летней уроженки Магнитогорска Ксении Туленковой, которая в 2016 году участвовала в региональном этапе всероссийского конкурса красоты, осужден на 21 год исправительной колонии строгого режима. Об это в понедельник сообщили в пресс-службе регионального СК.

"Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 21 год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. С осужденного взыскано три млн рублей в счет возмещения морального вреда", - говорится в сообщении.

Финалистка конкурса красоты Ксения Туленкова была убита в 2018 году неподалеку от Магнитогорска в Челябинской области. Тело девушки было обнаружено в Кизильском районе. По данным страницы Туленковой в соцсети, она участвовала во всероссийском конкурсе красоты в 2016 году и заняла на региональном этапе второе место.